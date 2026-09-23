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NASDAQ 100-Kursverlauf 23.09.2026 22:34:29

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus

Der NASDAQ 100 notierte schlussendlich im Minus.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,85 Prozent auf 30 470,29 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,085 Prozent schwächer bei 30 706,23 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30 732,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 30 353,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 706,23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,75 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 29 308,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 347,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24 580,17 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,88 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Palo Alto Networks (+ 5,00 Prozent auf 393,30 USD), CrowdStrike (+ 4,97 Prozent auf 262,49 USD), Palantir (+ 3,68 Prozent auf 191,79 USD), Thomson Reuters (+ 2,92 Prozent auf 98,45 USD) und Fortinet (+ 2,57 Prozent auf 178,74 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Paychex (-8,77 Prozent auf 104,49 USD), Airbnb (-7,56 Prozent auf 149,58 USD), Booking (-5,07 Prozent auf 155,90 USD), SpaceX (-4,11 Prozent auf 148,36 USD) und AppLovin (-4,10 Prozent auf 315,25 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26 598 258 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,796 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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AppLovin Corp 276,65 -2,55% AppLovin Corp
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Comcast Corp. (Class A) 19,83 0,77% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 230,55 5,44% CrowdStrike
Fortinet Inc 156,66 2,55% Fortinet Inc
Kraft Heinz Company 20,88 -1,44% Kraft Heinz Company
NVIDIA Corp. 197,64 -1,57% NVIDIA Corp.
Palantir 168,38 4,62% Palantir
Palo Alto Networks Inc 345,00 4,99% Palo Alto Networks Inc
Paychex Inc. 92,23 -7,79% Paychex Inc.
SpaceX 130,12 -3,67% SpaceX
Thomson Reuters Corp Registered Shs 86,35 4,10% Thomson Reuters Corp Registered Shs

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NASDAQ 100 30 470,29 -0,85%

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