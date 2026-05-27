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NASDAQ 100-Performance 27.05.2026 20:04:11

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Mit dem NASDAQ 100 geht es derzeit abwärts.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,31 Prozent auf 29 907,68 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,267 Prozent höher bei 30 081,28 Punkten, nach 30 001,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 099,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 808,89 Punkten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,178 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 27 305,68 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, bei 24 960,04 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 27.05.2025, einen Stand von 21 414,99 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,65 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 099,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 11,44 Prozent auf 573,09 USD), Enphase Energy (+ 6,79 Prozent auf 71,44 USD), Atlassian (+ 4,27 Prozent auf 88,55 USD), lululemon athletica (+ 3,35 Prozent auf 131,61 USD) und Booking (+ 3,25 Prozent auf 168,61 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Zscaler (-31,34 Prozent auf 126,74 USD), PDD (-11,59 Prozent auf 85,44 USD), QUALCOMM (-8,11 Prozent auf 228,65 USD), Arm (-5,46 Prozent auf 303,69 USD) und Baker Hughes (-4,83 Prozent auf 63,51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20 253 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,474 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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