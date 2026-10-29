Alnylam Pharmaceuticals Aktie
WKN: A0CBCK / ISIN: US02043Q1076
|Kursentwicklung
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29.10.2026 16:01:42
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,50 Prozent leichter bei 29 366,60 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,31 Prozent tiefer bei 29 421,18 Punkten, nach 29 813,16 Punkten am Vortag.
Bei 29 257,05 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29 470,59 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30 339,33 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Wert von 27 192,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 26 119,85 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.
Die Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell KLA (+ 7,29 Prozent auf 170,35 USD), DoorDash (+ 6,67 Prozent auf 180,80 USD), Moderna (+ 3,84 Prozent auf 222,38 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 3,35 Prozent auf 56,36 USD) und PDD (+ 3,04 Prozent auf 79,82 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Fortinet (-22,19 Prozent auf 135,46 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-16,79 Prozent auf 193,39 USD), Marvell Technology (-12,69 Prozent auf 219,71 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,27 Prozent auf 285,04 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12,03 Prozent auf 283,17 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 647 915 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,657 Bio. Euro.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte
Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Alnylam Pharmaceuticals Inc.
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|Alphabet A (ex Google)
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|Alphabet C (ex Google)
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|CrowdStrike
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|DoorDash
|159,70
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|Ferrovial International SE Registered Shs
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|Fortinet Inc
|121,94
|-0,86%
|KLA
|141,64
|-3,74%
|Kraft Heinz Company
|21,79
|1,51%
|Marvell Technology
|176,02
|-7,12%
|Micron Technology Inc.
|792,20
|-2,88%
|Moderna Inc
|198,12
|0,44%
|NVIDIA Corp.
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|PDD Holdings (spons. ADRs)
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