Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone

Zum Handelsende fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,88 Prozent auf 23 898,15 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,401 Prozent auf 24 257,56 Punkte an der Kurstafel, nach 24 355,28 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24 267,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 759,97 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 3,04 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25 012,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 346,18 Punkte. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 19 677,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,19 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 759,97 Punkte.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 1,95 Prozent auf 132,35 USD), Workday (+ 1,93 Prozent auf 135,96 USD), Diamondback Energy (+ 1,17 Prozent auf 192,54 USD), Copart (+ 1,05 Prozent auf 32,86 USD) und Paychex (+ 0,92 Prozent auf 92,55 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Constellation Energy (-10,90 Prozent auf 281,99 USD), Intel (-5,00 Prozent auf 43,87 USD), Micron Technology (-4,81 Prozent auf 422,90 USD), CrowdStrike (-4,48 Prozent auf 409,00 USD) und Palo Alto Networks (-4,00 Prozent auf 162,95 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Comcast-Aktie aufweisen. 119 204 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,750 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at