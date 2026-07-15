Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 verlor am dritten Tag der Woche an Boden.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,28 Prozent tiefer bei 29 502,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,586 Prozent stärker bei 29 759,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 586,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29 771,89 Punkte, das Tagestief hingegen 29 192,89 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,107 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 543,92 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 26 204,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 22 884,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell PayPal (+ 17,14 Prozent auf 47,88 EUR), Booking (+ 4,55 Prozent auf 182,80 USD), Cintas (+ 4,36 Prozent auf 192,37 USD), Thomson Reuters (+ 4,11 Prozent auf 95,51 USD) und Apple (+ 4,01 Prozent auf 327,50 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Western Digital (-8,78 Prozent auf 513,84 USD), Sandisk (-8,12 Prozent auf 1 615,00 USD), Micron Technology (-8,02 Prozent auf 904,28 USD), Lumentum (-7,71 Prozent auf 752,00 USD) und Marvell Technology (-7,27 Prozent auf 206,26 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 37 546 042 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,306 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Comcast-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at