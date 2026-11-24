Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 2,71 Prozent tiefer bei 26 019,97 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,67 Prozent auf 26 298,14 Punkte an der Kurstafel, nach 26 746,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 935,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 433,60 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 28 957,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 023,18 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24 873,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,23 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 6,98 Prozent auf 226,89 USD), Take Two (+ 6,10 Prozent auf 222,14 USD), Thomson Reuters (+ 4,89 Prozent auf 107,47 USD), Ross Stores (+ 3,92 Prozent auf 225,54 USD) und Workday (+ 3,86 Prozent auf 182,88 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Analog Devices (-18,59 Prozent auf 308,35 USD), Astera Labs (-14,45 Prozent auf 190,03 USD), Sandisk (-12,70 Prozent auf 76,57 USD), Nebius (-11,84 Prozent auf 86,22 USD) und CoreWeave (-11,75 Prozent auf 42,65 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 894 891 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,566 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at