Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende

Am Dienstag schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 25 741,95 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,032 Prozent auf 25 779,28 Punkte an der Kurstafel, nach 25 787,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25 642,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 873,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 196,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 750,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20 784,72 Punkten auf.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 7,33 Prozent auf 47,29 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,63 Prozent auf 172,99 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,39 Prozent auf 220,97 USD), CoStar Group (+ 4,25 Prozent auf 61,82 USD) und Diamondback Energy (+ 2,47 Prozent auf 151,21 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Atlassian (-5,84 Prozent auf 137,89 USD), Adobe (-5,41 Prozent auf 309,93 USD), PDD (-5,40 Prozent auf 112,32 USD), Intuit (-4,75 Prozent auf 605,28 USD) und Charter A (-4,25 Prozent auf 197,89 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37 309 078 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,852 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 4,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at