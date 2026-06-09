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NASDAQ-Handel im Fokus 09.06.2026 20:04:39

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagnachmittag Verluste

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagnachmittag Verluste

Der NASDAQ 100 verliert heute an Wert.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 2,04 Prozent auf 28 815,28 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,792 Prozent stärker bei 29 647,34 Punkten, nach 29 414,26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 805,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28 196,90 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 234,99 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24 967,25 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 09.06.2025, den Stand von 21 797,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 14,32 Prozent zu Buche. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Dollar Tree (+ 3,30 Prozent auf 111,24 USD), Starbucks (+ 3,10 Prozent auf 97,76 USD), Cintas (+ 2,98 Prozent auf 178,82 USD), Align Technology (+ 2,59 Prozent auf 176,50 USD) und DexCom (+ 2,47 Prozent auf 78,51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Marvell Technology (-12,09 Prozent auf 253,93 USD), Enphase Energy (-10,13 Prozent auf 51,12 USD), Arm (-9,33 Prozent auf 314,07 USD), QUALCOMM (-8,99 Prozent auf 198,19 USD) und AppLovin (-8,05 Prozent auf 518,30 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 422 602 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,300 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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