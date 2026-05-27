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NASDAQ 100 im Blick 27.05.2026 18:00:36

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Abschläge

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Abschläge

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell leichter.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,48 Prozent tiefer bei 29 856,79 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,267 Prozent stärker bei 30 081,28 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30 001,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 30 099,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 808,89 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,007 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 27 305,68 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.02.2026, den Wert von 24 960,04 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 21 414,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,45 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30 099,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 10,67 Prozent auf 569,13 USD), Enphase Energy (+ 5,52 Prozent auf 70,59 USD), Atlassian (+ 5,06 Prozent auf 89,22 USD), lululemon athletica (+ 4,79 Prozent auf 133,45 USD) und Booking (+ 4,04 Prozent auf 169,90 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Zscaler (-30,99 Prozent auf 127,39 USD), PDD (-10,94 Prozent auf 86,07 USD), QUALCOMM (-8,90 Prozent auf 226,67 USD), Marvell Technology (-5,23 Prozent auf 197,37 USD) und Fortinet (-5,19 Prozent auf 127,01 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 478 561 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,474 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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AppLovin Corp 490,35 0,95% AppLovin Corp
Atlassian 78,30 2,49% Atlassian
Booking Holdings 144,40 -0,14% Booking Holdings
Charter Inc (A) (Charter Communications) 126,74 0,17% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Enphase Energy Inc 59,35 -1,82% Enphase Energy Inc
Fortinet Inc 110,64 0,73% Fortinet Inc
Kraft Heinz Company 20,97 0,14% Kraft Heinz Company
lululemon athletica IncShs 112,20 -0,36% lululemon athletica IncShs
Marvell Technology 178,34 4,50% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 182,06 -0,36% NVIDIA Corp.
PDD Holdings (spons. ADRs) 72,80 -2,41% PDD Holdings (spons. ADRs)
QUALCOMM Inc. 200,90 -0,05% QUALCOMM Inc.
Warner Bros. Discovery 23,29 -0,09% Warner Bros. Discovery
Zscaler Inc Registered Shs 109,20 0,05% Zscaler Inc Registered Shs

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NASDAQ 100 29 973,57 -0,09%

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