Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Verluste

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,32 Prozent auf 30 310,05 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,407 Prozent stärker bei 30 529,99 Punkten, nach 30 406,19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 642,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 194,25 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 481,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 898,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 21 626,39 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 20,25 Prozent zu Buche. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 6,50 Prozent auf 2 326,66 USD), Micron Technology (+ 5,42 Prozent auf 1 195,41 USD), Intel (+ 4,97 Prozent auf 140,65 USD), Lumentum (+ 4,48 Prozent auf 888,12 USD) und KLA-Tencor (+ 3,18 Prozent auf 267,81 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Rocket Lab (-7,74 Prozent auf 98,94 USD), Arm (-7,03 Prozent auf 408,55 USD), Palantir (-6,33 Prozent auf 120,34 USD), CoreWeave (-6,03 Prozent auf 110,84 USD) und Netflix (-5,88 Prozent auf 72,83 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 980 166 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,452 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at