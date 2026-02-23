NASDAQ 100

NASDAQ 100-Kursverlauf 23.02.2026 16:03:08

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Verluste

Der NASDAQ 100 setzt am Montag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 15:59 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,63 Prozent auf 24 854,60 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,308 Prozent tiefer bei 24 935,51 Punkten, nach 25 012,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 24 810,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 984,82 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 605,47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der NASDAQ 100 24 239,57 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 614,08 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,39 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Baker Hughes (+ 2,57 Prozent auf 63,81 USD), Biogen (+ 1,88 Prozent auf 195,64 USD), PDD (+ 1,78 Prozent auf 106,81 USD), Xcel Energy (+ 1,67 Prozent auf 82,91 USD) und American Electric Power (+ 1,46 Prozent auf 131,26 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-8,99 Prozent auf 381,06 USD), Atlassian (-6,54 Prozent auf 71,01 USD), Workday (-6,13 Prozent auf 129,36 USD), CrowdStrike (-5,99 Prozent auf 365,33 USD) und Zoom Communications (-5,77 Prozent auf 85,08 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 217 366 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,923 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

