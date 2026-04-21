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NASDAQ 100-Marktbericht 21.04.2026 20:04:22

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 26 569,12 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,258 Prozent stärker bei 26 658,85 Punkten, nach 26 590,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26 730,64 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 447,14 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 23 898,15 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.01.2026, den Wert von 25 326,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 808,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,41 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 730,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Zscaler (+ 4,08 Prozent auf 140,30 USD), CrowdStrike (+ 3,92 Prozent auf 450,12 USD), Palo Alto Networks (+ 2,89 Prozent auf 174,46 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,75 Prozent auf 282,50 USD) und Fortinet (+ 2,70 Prozent auf 84,83 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen PDD (-4,46 Prozent auf 99,55 USD), Honeywell (-3,46 Prozent auf 221,78 USD), AppLovin (-2,84 Prozent auf 477,01 USD), Constellation Energy (-2,59 Prozent auf 280,12 USD) und DexCom (-2,55 Prozent auf 62,97 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12 118 720 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,162 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 280,00 7,53% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp 390,95 0,94% AppLovin Corp
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 251,50 0,98% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CrowdStrike 381,50 0,36% CrowdStrike
DexCom Inc. 53,00 -0,75% DexCom Inc.
Fortinet Inc 70,83 0,33% Fortinet Inc
Honeywell 182,02 -0,68% Honeywell
Kraft Heinz Company 18,72 -0,21% Kraft Heinz Company
NVIDIA Corp. 170,88 0,08% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 148,34 0,20% Palo Alto Networks Inc
PDD Holdings (spons. ADRs) 84,00 0,72% PDD Holdings (spons. ADRs)
Strategy (ex MicroStrategy) 150,00 1,69% Strategy (ex MicroStrategy)
Zscaler Inc Registered Shs 114,90 1,29% Zscaler Inc Registered Shs

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NASDAQ 100 26 782,62 -0,57%

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