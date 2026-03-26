Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer

Um 20:02 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,01 Prozent auf 23 676,88 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,03 Prozent auf 23 913,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 162,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 029,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 646,28 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 2,45 Prozent nach. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 034,37 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 644,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19 916,99 Punkte.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,07 Prozent ein. Bei 26 165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 646,28 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Diamondback Energy (+ 3,18 Prozent auf 202,26 USD), Palo Alto Networks (+ 2,15 Prozent auf 156,52 USD), Autodesk (+ 1,93 Prozent auf 239,96 USD), Fortinet (+ 1,91 Prozent auf 80,40 USD) und Netflix (+ 1,82 Prozent auf 93,96 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-10,35 Prozent auf 391,51 USD), Lam Research (-8,82 Prozent auf 212,86 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-8,12 Prozent auf 546,56 USD), Applied Materials (-7,77 Prozent auf 340,64 USD) und Micron Technology (-7,73 Prozent auf 352,56 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24 677 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,759 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at