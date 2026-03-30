Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,78 Prozent schwächer bei 22 953,38 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,756 Prozent auf 23 307,75 Punkte an der Kurstafel, nach 23 132,77 Punkten am Vortag.

Bei 22 841,42 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 23 356,75 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 960,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25 462,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 19 281,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,94 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Palo Alto Networks (+ 4,99 Prozent auf 154,35 USD), Workday (+ 3,70 Prozent auf 128,77 USD), Zscaler (+ 3,08) Prozent auf 137,26 USD), Intuit (+ 3,02 Prozent auf 429,03 USD) und CrowdStrike (+ 2,84 Prozent auf 380,06 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Micron Technology (-9,92 Prozent auf 321,80 USD), Marvell Technology (-7,45 Prozent auf 87,81 USD), Enphase Energy (-5,81 Prozent auf 35,64 USD), Lam Research (-5,43 Prozent auf 199,93 USD) und Arm (-4,97 Prozent auf 136,96 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 263 767 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,535 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,81 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,28 Prozent.

Redaktion finanzen.at