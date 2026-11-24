Der NASDAQ 100 setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag gibt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,45 Prozent auf 26 358,63 Punkte nach. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,67 Prozent tiefer bei 26 298,14 Punkten, nach 26 746,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 132,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 424,92 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 28 957,53 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 29 023,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der NASDAQ 100 24 873,85 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,57 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 4,51 Prozent auf 163,01 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 3,91 Prozent auf 559,61 USD), Moderna (+ 3,87 Prozent auf 220,29 USD), Take Two (+ 3,58 Prozent auf 216,86 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,48 Prozent auf 975,03 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Analog Devices (-14,42 Prozent auf 324,14 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-8,17 Prozent auf 416,43 USD), Sandisk (-8,04 Prozent auf 80,66 USD), Nebius (-7,76 Prozent auf 90,21 USD) und Micron Technology (-7,71 Prozent auf 653,15 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 203 225 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,566 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at