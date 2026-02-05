InterDigital Aktie
Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Abgaben
Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,78 Prozent schwächer bei 22 726,38 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,31 Prozent leichter bei 22 604,02 Punkten, nach 22 904,58 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 461,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 841,28 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 395,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23 499,80 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 05.02.2025, einen Stand von 19 692,33 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 2,19 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23 988,26 Punkten. Bei 22 461,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit FormFactor (+ 17,92 Prozent auf 84,40 USD), InterDigital (+ 14,40 Prozent auf 359,06 USD), AXT (+ 10,29 Prozent auf 20,68 USD), Astro-Med (+ 9,71 Prozent auf 9,83 USD) und Align Technology (+ 9,11 Prozent auf 175,99 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Geospace Technologies (-36,81 Prozent auf 10,11 USD), ScanSource (-16,90 Prozent auf 36,84 USD), Omnicell (-14,35 Prozent auf 39,99 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-13,33 Prozent auf 111,88 USD) und AMERCO (-10,76 Prozent auf 52,69 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 985 425 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,713 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
