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NASDAQ Composite im Blick 01.09.2026 20:04:05

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag leichter

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag leichter

Der NASDAQ Composite notiert aktuell im Minus.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,95 Prozent tiefer bei 26 121,03 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,29 Prozent auf 26 031,67 Punkte an der Kurstafel, nach 26 370,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 25 995,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 260,68 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 25 373,85 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27 086,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 21 455,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,42 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 3,81 Prozent auf 3,41 USD), Century Aluminum (+ 3,47 Prozent auf 47,36 USD), Volvo (B) (+ 2,63 Prozent auf 36,92 USD), Apple (+ 2,50 Prozent auf 324,78 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,36 Prozent auf 817,94 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-6,85 Prozent auf 3,40 USD), CIENA (-6,67 Prozent auf 357,26 USD), Donegal Group B (-6,63 Prozent auf 23,11 USD), AXT (-6,53 Prozent auf 56,65 USD) und Myriad Genetics (-6,37 Prozent auf 3,02 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 197 172 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,519 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,11 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

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Apple Inc. 279,75 -0,04% Apple Inc.
AXT Inc. 47,60 -1,41% AXT Inc.
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CIENA Corp. 307,90 -4,79% CIENA Corp.
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