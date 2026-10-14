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Index-Performance 14.10.2026 16:01:47

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 16:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,81 Prozent auf 26 984,64 Punkte zurück. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,635 Prozent auf 27 031,64 Punkte an der Kurstafel, nach 27 204,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27 134,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26 976,08 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,34 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 26 186,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der NASDAQ Composite 26 107,01 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 22 521,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16,13 Prozent aufwärts. Bei 27 722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Elbit Systems (+ 6,49 Prozent auf 710,98 USD), Nissan Motor (+ 5,71 Prozent auf 1,85 USD), Take Two (+ 2,79) Prozent auf 205,90 USD), Repligen (+ 2,75 Prozent auf 180,24 USD) und Amgen (+ 2,46 Prozent auf 423,00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Cogent Communications (-8,28 Prozent auf 7,86 USD), Donegal Group B (-8,07 Prozent auf 16,85 USD), SMC (-6,57 Prozent auf 436,39 USD), Oracle (-6,45 Prozent auf 133,96 USD) und inTest (-5,87 Prozent auf 13,64 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 178 782 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,866 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Century Aluminum-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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Century Aluminum Co. 30,08 1,25% Century Aluminum Co.
Cogent Communications Holdings Inc 7,73 0,13% Cogent Communications Holdings Inc
Donegal Group Inc. (B) 18,29 -3,13% Donegal Group Inc. (B)
Elbit Systems Ltd. 662,50 5,49% Elbit Systems Ltd.
inTest Corp. 11,30 -3,42% inTest Corp.
Nissan Motor Co. Ltd. 1,54 -3,14% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 193,82 -2,20% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 118,70 1,92% Oracle Corp.
Paychex Inc. 99,88 3,20% Paychex Inc.
Repligen Corp. 163,75 2,57% Repligen Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,19 2,90% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 376,20 -4,95% SMC Corp.
SpaceX 130,82 -4,12% SpaceX
Take Two 185,30 2,83% Take Two

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NASDAQ Comp. 26 612,09 -0,30%

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