Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Index-Performance
|
14.10.2026 16:01:47
Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Um 16:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,81 Prozent auf 26 984,64 Punkte zurück. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,635 Prozent auf 27 031,64 Punkte an der Kurstafel, nach 27 204,38 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27 134,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26 976,08 Einheiten.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,34 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 26 186,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der NASDAQ Composite 26 107,01 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 22 521,70 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16,13 Prozent aufwärts. Bei 27 722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Elbit Systems (+ 6,49 Prozent auf 710,98 USD), Nissan Motor (+ 5,71 Prozent auf 1,85 USD), Take Two (+ 2,79) Prozent auf 205,90 USD), Repligen (+ 2,75 Prozent auf 180,24 USD) und Amgen (+ 2,46 Prozent auf 423,00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Cogent Communications (-8,28 Prozent auf 7,86 USD), Donegal Group B (-8,07 Prozent auf 16,85 USD), SMC (-6,57 Prozent auf 436,39 USD), Oracle (-6,45 Prozent auf 133,96 USD) und inTest (-5,87 Prozent auf 13,64 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 178 782 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,866 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Die Century Aluminum-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16:02
|NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
16:02
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
14.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
14.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite in Rot (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|392,55
|2,79%
|Century Aluminum Co.
|30,08
|1,25%
|Cogent Communications Holdings Inc
|7,73
|0,13%
|Donegal Group Inc. (B)
|18,29
|-3,13%
|Elbit Systems Ltd.
|662,50
|5,49%
|inTest Corp.
|11,30
|-3,42%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,54
|-3,14%
|NVIDIA Corp.
|193,82
|-2,20%
|Oracle Corp.
|118,70
|1,92%
|Paychex Inc.
|99,88
|3,20%
|Repligen Corp.
|163,75
|2,57%
|SIGA Technologies Inc.
|3,19
|2,90%
|SMC Corp.
|376,20
|-4,95%
|SpaceX
|130,82
|-4,12%
|Take Two
|185,30
|2,83%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 612,09
|-0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.