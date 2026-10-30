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Marktbericht 30.10.2026 16:01:19

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite verliert am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 2,15 Prozent leichter bei 25 620,65 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 2,26 Prozent leichter bei 25 592,49 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 184,72 Punkten am Vortag.

Bei 25 673,00 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 478,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 861,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 122,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23 581,14 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 10,26 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,95 Prozent auf 916,63 USD), Methanex (+ 11,07 Prozent auf 69,71 USD), Covenant Transport (+ 9,54 Prozent auf 31,57 USD), Exelixis (+ 7,84 Prozent auf 71,39 USD) und DexCom (+ 5,20 Prozent auf 84,09 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Intel (-27,69 Prozent auf 66,58 USD), Credit Acceptance (-18,63 Prozent auf 468,53 USD), AXT (-10,23 Prozent auf 54,65 USD), Veeco Instruments (-9,65 Prozent auf 38,67 USD) und QUALCOMM (-9,52 Prozent auf 167,75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36 478 187 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 18,87 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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