Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags schwächer

In New York stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 23 215,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,140 Prozent stärker bei 23 271,22 Punkten in den Handel, nach 23 238,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23 310,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 134,84 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23 671,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 527,17 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 19 714,27 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,087 Prozent ein. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23 988,26 Punkten. 22 461,14 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Harvard Bioscience (+ 16,36 Prozent auf 0,62 USD), Ultra Clean (+ 14,79 Prozent auf 58,29 USD), Richardson Electronics (+ 8,00 Prozent auf 12,83 USD), Omnicell (+ 6,05 Prozent auf 38,71 USD) und American Superconductor (+ 5,59 Prozent auf 30,40 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil AXT (-10,51 Prozent auf 24,85 USD), Donegal Group B (-5,57 Prozent auf 16,29 USD), Monolithic Power Systems (-5,53 Prozent auf 1 139,47 USD), InterDigital (-5,29 Prozent auf 356,69 USD) und Intel (-4,86 Prozent auf 47,80 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13 001 110 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,784 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

