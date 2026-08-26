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Kursentwicklung im Fokus 26.08.2026 22:34:27

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Minus

So performte der NASDAQ Composite am Mittwoch zum Handelsschluss.

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 26 130,20 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,198 Prozent auf 26 099,58 Punkte an der Kurstafel, nach 26 151,30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 189,81 Punkte, das Tagestief hingegen 26 021,63 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,249 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 24 975,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26 656,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21 544,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 12,46 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell TTM Technologies (+ 8,37 Prozent auf 121,70 USD), Amtech Systems (+ 6,46 Prozent auf 15,17 USD), Methode Electronics (+ 6,29 Prozent auf 17,06 USD), Richardson Electronics (+ 5,39 Prozent auf 17,78 USD) und American Eagle Outfitters (+ 5,14 Prozent auf 17,59 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Monro Muffler Brake (-9,67 Prozent auf 12,61 USD), Geospace Technologies (-7,16 Prozent auf 5,19 USD), Americas Car-Mart (-5,96 Prozent auf 2,21 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4,59 Prozent auf 3,74 USD) und EZCORP (-3,78 Prozent auf 33,90 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 816 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,325 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 19,74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

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