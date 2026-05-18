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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 18.05.2026 22:34:40

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

So performte der NASDAQ Composite schlussendlich.

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 26 090,73 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,245 Prozent fester bei 26 289,49 Punkten, nach 26 225,14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 867,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26 310,84 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, mit 24 468,48 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.02.2026, den Stand von 22 753,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 19 211,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 26 707,14 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifetime Brands (+ 7,37 Prozent auf 7,87 USD), Geospace Technologies (+ 7,31 Prozent auf 8,07 USD), Exponent (+ 6,62 Prozent auf 57,35 USD), DexCom (+ 5,61 Prozent auf 65,09 USD) und TransAct Technologies (+ 5,31 Prozent auf 3,77 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil AXT (-14,46 Prozent auf 105,88 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-9,82 Prozent auf 629,68 USD), Ultra Clean (-9,65 Prozent auf 77,65 USD), American Superconductor (-8,92 Prozent auf 50,15 USD) und Modine Manufacturing (-8,90 Prozent auf 247,13 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 36 012 308 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,705 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

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AXT Inc. 90,80 -14,82% AXT Inc.
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DexCom Inc. 55,80 5,28% DexCom Inc.
East West Bancorp Inc. 103,00 0,98% East West Bancorp Inc.
Exponent Inc. 49,16 6,45% Exponent Inc.
Geospace Technologies Corp 8,07 7,31% Geospace Technologies Corp
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Lifetime Brands IncShs 7,87 7,37% Lifetime Brands IncShs
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NVIDIA Corp. 190,52 -1,69% NVIDIA Corp.
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 540,00 -10,03% Regeneron Pharmaceuticals Inc.
SIGA Technologies Inc. 4,27 2,40% SIGA Technologies Inc.
TransAct Technologies Inc. 3,77 5,31% TransAct Technologies Inc.
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NASDAQ Comp. 26 090,73 -0,51%

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