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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 28.09.2026 16:01:27

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Minus

So bewegt sich der NASDAQ Composite morgens.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 26 932,69 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,491 Prozent leichter bei 26 935,76 Punkten, nach 27 068,72 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 881,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26 976,59 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 402,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 25 297,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 22 484,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 288,79 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell NVIDIA (+ 3,20 Prozent auf 232,27 USD), IMAX (+ 2,80 Prozent auf 57,62 USD), Methanex (+ 2,41 Prozent auf 60,28 USD), Americas Car-Mart (+ 2,36 Prozent auf 1,09 USD) und American Eagle Outfitters (+ 1,93 Prozent auf 16,90 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-19,56 Prozent auf 14,64 USD), SMC (-7,80 Prozent auf 425,00 USD), QUALCOMM (-7,14 Prozent auf 187,55 USD), AXT (-5,91 Prozent auf 74,28 USD) und Pegasystems (-5,88 Prozent auf 31,76 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 7 469 550 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,766 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

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America's Car-Mart Inc. 1,11 4,25% America's Car-Mart Inc.
AXT Inc. 68,54 -1,49% AXT Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,15 -1,81% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 16,59 -8,85% Donegal Group Inc. (B)
IMAX Corp. 49,80 0,81% IMAX Corp.
Methanex Corp. 52,92 2,64% Methanex Corp.
NVIDIA Corp. 203,10 2,69% NVIDIA Corp.
Pegasystems Inc. 28,63 -2,52% Pegasystems Inc.
QUALCOMM Inc. 168,24 -5,53% QUALCOMM Inc.
Richardson Electronics Ltd. 17,34 -1,06% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3,43 -0,72% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 385,80 -0,26% SMC Corp.

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NASDAQ Comp. 26 749,45 -1,18%

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