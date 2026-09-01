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Index-Performance im Fokus 01.09.2026 18:01:20

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter

Aktueller Marktbericht zum NASDAQ Composite.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,48 Prozent leichter bei 26 243,19 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,29 Prozent auf 26 031,67 Punkte an der Kurstafel, nach 26 370,89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25 995,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 260,68 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25 373,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27 086,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21 455,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,94 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 3D Systems (+ 8,38 Prozent auf 3,56 USD), Volvo (B) (+ 2,63 Prozent auf 36,92 USD), Apple (+ 2,61 Prozent auf 325,13 USD), Century Aluminum (+ 2,21 Prozent auf 46,78 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,89 Prozent auf 814,17 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Myriad Genetics (-7,92 Prozent auf 2,97 USD), AXT (-6,95 Prozent auf 56,40 USD), Donegal Group B (-6,10 Prozent auf 23,24 USD), CIENA (-5,15 Prozent auf 363,08 USD) und PDF Solutions (-4,47 Prozent auf 42,49 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 7 729 656 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,519 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 19,11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

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3D Systems Corp. 2,81 -0,92% 3D Systems Corp.
Agilysys Inc. 96,00 -0,52% Agilysys Inc.
Apple Inc. 279,50 -0,13% Apple Inc.
AXT Inc. 47,59 -1,43% AXT Inc.
Century Aluminum Co. 39,97 -0,40% Century Aluminum Co.
CIENA Corp. 307,80 -4,82% CIENA Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,95 0,63% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 24,74 -0,04% Donegal Group Inc. (B)
Myriad Genetics Inc. 2,70 0,67% Myriad Genetics Inc.
NVIDIA Corp. 187,82 0,29% NVIDIA Corp.
PDF Solutions Inc. 35,80 -0,56% PDF Solutions Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 707,50 -0,27% Regeneron Pharmaceuticals Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,24 3,18% SIGA Technologies Inc.
Volvo AB (B) 30,90 0,00% Volvo AB (B)

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