Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags leichter

Anleger in New York treten am Montagmittag den Rückzug an.

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,28 Prozent auf 24 766,74 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,149 Prozent auf 24 799,64 Punkte an der Kurstafel, nach 24 836,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 24 694,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 802,72 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 20 948,36 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 27.01.2026, den Wert von 23 817,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, einen Stand von 17 382,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,59 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 854,04 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 19,44 Prozent auf 2,58 USD), SMC (+ 9,21 Prozent auf 484,99 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,16 Prozent auf 0,20 USD), Geron (+ 5,00 Prozent auf 1,58 USD) und Lifetime Brands (+ 4,53 Prozent auf 7,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen PDF Solutions (-9,01 Prozent auf 42,30 USD), AXT (-7,69 Prozent auf 70,30 USD), FormFactor (-7,05 Prozent auf 144,14 USD), Rambus (-7,00 Prozent auf 147,32 USD) und Power Integrations (-5,79 Prozent auf 69,28 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 20 955 206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,316 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,25 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at