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Index-Performance im Blick 14.09.2026 20:04:14

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags schwächer

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags schwächer

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,07 Prozent auf 26 313,99 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,19 Prozent tiefer bei 26 018,50 Punkten in den Montagshandel, nach 26 333,04 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 329,98 Punkte, das Tagestief hingegen 25 992,55 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Wert von 26 729,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 25 888,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 22 141,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nissan Motor (+ 14,09 Prozent auf 2,12 USD), Nice Systems (+ 8,81 Prozent auf 106,83 USD), Autodesk (+ 8,24 Prozent auf 229,90 USD), Myriad Genetics (+ 8,04 Prozent auf 3,70 USD) und Pegasystems (+ 6,07 Prozent auf 38,44 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Veeco Instruments (-9,66 Prozent auf 40,50 USD), MKS Instruments (-9,59 Prozent auf 241,68 USD), Lattice Semiconductor (-9,24 Prozent auf 108,69 USD), AXT (-8,60 Prozent auf 59,20 USD) und Universal Display (-8,57 Prozent auf 76,40 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 15 128 281 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,553 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,80 Prozent, die höchste im Index.

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