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Index-Performance 14.08.2026 22:34:21

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Der NASDAQ Composite gab am Freitag nach.

Am Freitag verlor der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,28 Prozent auf 26 729,16 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,180 Prozent auf 26 851,15 Punkte an der Kurstafel, nach 26 803,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26 862,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 661,95 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,183 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 14.07.2026, den Wert von 26 107,01 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 26 635,22 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 21 710,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Elron Electronic Industries (+ 25,00 Prozent auf 1,25 USD), Ceva (+ 9,58 Prozent auf 33,28 USD), Cogent Communications (+ 9,28 Prozent auf 11,31 USD), Geospace Technologies (+ 8,95 Prozent auf 5,60 USD) und Cognex (+ 6,56 Prozent auf 65,63 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil PetMed Express (-10,10 Prozent auf 1,83 USD), Ultra Clean (-8,59 Prozent auf 84,93 USD), Applied Materials (-5,12 Prozent auf 507,18 USD), Nortech Systems (-5,02 Prozent auf 12,11 USD) und OraSure Technologies (-4,48 Prozent auf 3,84 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21 380 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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