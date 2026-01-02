Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

In New York war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.

Der NASDAQ Composite schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 23 235,63 Punkten ab. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,03 Prozent auf 23 481,49 Punkte an der Kurstafel, nach 23 241,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 23 585,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 119,49 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,765 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 413,67 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 22 844,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19 280,79 Punkten gehandelt.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Dorel Industries (+ 17,38 Prozent auf 1,26 USD), Baiducom (+ 15,03 Prozent auf 150,30 USD), Powell Industries (+ 10,58 Prozent auf 352,52 USD), Taylor Devices (+ 9,90 Prozent auf 64,25 USD) und Corcept Therapeutics (+ 9,77 Prozent auf 38,20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Pegasystems (-6,13 Prozent auf 56,06 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6,11 Prozent auf 3,69 USD), Blackbaud (-6,00 Prozent auf 59,52 USD), Lifecore Biomedical (-5,38 Prozent auf 7,74 USD) und Computer Programs and Systems (-5,30 Prozent auf 20,90 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 669 128 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,863 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,25 Prozent, die höchste im Index.

