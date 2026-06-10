Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,98 Prozent tiefer bei 25 169,50 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,649 Prozent leichter bei 25 512,07 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 678,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 145,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 726,00 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 26 247,08 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 22 697,10 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 10.06.2025, bei 19 714,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 8,84 Prozent auf 85,29 USD), IMAX (+ 5,16 Prozent auf 42,18 USD), Consumer Portfolio Services (+ 4,44 Prozent auf 9,65 USD), Dorel Industries (+ 4,26 Prozent auf 1,15 USD) und WD-40 (+ 4,05 Prozent auf 222,48 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Americas Car-Mart (-55,03 Prozent auf 2,37 USD), EZCORP (-9,45 Prozent auf 29,04 USD), American Superconductor (-9,25 Prozent auf 36,78 USD), Cogent Communications (-8,54 Prozent auf 14,46 USD) und Ballard Power (-7,59 Prozent auf 4,38 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40 386 127 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,370 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,34 zu Buche schlagen. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 13,67 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at