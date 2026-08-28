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NASDAQ Composite im Fokus 28.08.2026 18:00:23

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite sackt am Freitagmittag ab

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite sackt am Freitagmittag ab

Der NASDAQ Composite fällt am fünften Tag der Woche.

Um 17:59 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,22 Prozent auf 26 482,06 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,096 Prozent schwächer bei 26 515,99 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 541,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 427,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 700,68 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1,60 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, einen Stand von 24 876,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 917,47 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 28.08.2025, mit 21 705,16 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,97 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nissan Motor (+ 12,24 Prozent auf 2,20 USD), Mind CTI (+ 5,00 Prozent auf 1,05 USD), Amazon (+ 4,17 Prozent auf 266,95 USD), Salesforce (+ 3,67 Prozent auf 261,30 USD) und Monro Muffler Brake (+ 3,43 Prozent auf 12,67 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-7,90 Prozent auf 61,63 USD), Photronics (-6,68 Prozent auf 28,24 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,57 Prozent auf 129,75 USD), FormFactor (-5,01 Prozent auf 104,71 USD) und Autodesk (-4,77 Prozent auf 257,66 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 046 124 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,356 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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