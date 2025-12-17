Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Nachmittag

Am Mittwoch verliert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,47 Prozent auf 22 770,88 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,104 Prozent fester bei 23 135,61 Punkten in den Handel, nach 23 111,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 762,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 159,20 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 2,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 708,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 261,33 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 17.12.2024, einen Stand von 20 109,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 18,10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Harvard Bioscience (+ 14,51 Prozent auf 0,80 USD), Lifecore Biomedical (+ 11,80 Prozent auf 8,62 USD), Geron (+ 6,34 Prozent auf 1,43 USD), Americas Car-Mart (+ 5,04 Prozent auf 27,29 USD) und Amtech Systems (+ 3,87 Prozent auf 12,34 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Modine Manufacturing (-8,95 Prozent auf 126,19 USD), TTM Technologies (-7,50 Prozent auf 62,56 USD), PetMed Express (-7,44 Prozent auf 3,61 USD), Comtech Telecommunications (-7,40 Prozent auf 2,88 USD) und Powell Industries (-6,15 Prozent auf 312,19 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 30 237 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,657 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at