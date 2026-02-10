Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,59 Prozent schwächer bei 23 102,47 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,140 Prozent fester bei 23 271,22 Punkten, nach 23 238,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 23 089,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 310,73 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 671,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der NASDAQ Composite 23 527,17 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 714,27 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 0,573 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 461,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Richardson Electronics (+ 15,24 Prozent auf 13,69 USD), Harvard Bioscience (+ 13,37 Prozent auf 0,60 USD), American Superconductor (+ 10,73 Prozent auf 31,88 USD), SMC (+ 8,08 Prozent auf 465,00 USD) und Ultra Clean (+ 6,99 Prozent auf 54,33 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-12,32 Prozent auf 24,35 USD), InterDigital (-6,76 Prozent auf 351,15 USD), Intel (-6,19 Prozent auf 47,13 USD), Monolithic Power Systems (-5,32 Prozent auf 1 142,02 USD) und Patterson-UTI Energy (-4,94 Prozent auf 8,27 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 643 871 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,784 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 10,43 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at