Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Verluste

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,84 Prozent tiefer bei 22 556,88 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 2,01 Prozent auf 22 292,37 Punkte an der Kurstafel, nach 22 748,86 Punkten am Vortag.

Bei 22 584,05 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 124,78 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 255,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 454,09 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 18 350,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 2,92 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 124,78 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Akamai (+ 5,66 Prozent auf 103,17 USD), Agilysys (+ 5,51 Prozent auf 77,55 USD), Nice Systems (+ 5,32 Prozent auf 122,58 USD), Myriad Genetics (+ 4,99 Prozent auf 5,26 USD) und Manhattan Associates (+ 4,54 Prozent auf 146,33 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Cerus (-17,39 Prozent auf 2,09 USD), AXT (-12,56 Prozent auf 40,50 USD), Rambus (-10,67 Prozent auf 88,33 USD), Astronics (-8,36 Prozent auf 74,55 USD) und Royal Gold (-8,06 Prozent auf 279,77 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 312 069 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,811 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at