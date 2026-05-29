Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag

Am Freitagnachmittag halten sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,01 Prozent leichter bei 26 913,98 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,161 Prozent höher bei 26 960,84 Punkten, nach 26 917,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 859,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 094,80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24 673,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 668,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19 175,87 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 15,83 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 094,80 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell NetApp (+ 26,50 Prozent auf 180,13 USD), Salesforce (+ 9,94 Prozent auf 193,69 USD), Oracle (+ 9,46 Prozent auf 222,96 USD), Logitech (+ 8,86 Prozent auf 121,66 USD) und Agilysys (+ 7,63 Prozent auf 88,92 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-16,45 Prozent auf 16,00 USD), American Eagle Outfitters (-12,61 Prozent auf 15,66 USD), Harmonic (-12,18 Prozent auf 14,93 USD), AXT (-10,39 Prozent auf 103,68 USD) und Cogent Communications (-9,74 Prozent auf 17,89 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 070 911 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,416 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at