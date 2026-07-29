Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Mittwochshandels

Am Abend zogen sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,74 Prozent schwächer bei 24 442,94 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,054 Prozent auf 24 863,48 Punkte an der Kurstafel, nach 24 876,91 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24 425,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 054,53 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25 820,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 24 673,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21 098,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,20 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Manhattan Associates (+ 21,32 Prozent auf 204,02 USD), Blackbaud (+ 17,39 Prozent auf 42,18 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 9,60 Prozent auf 34,71 USD), Anika Therapeutics (+ 6,73 Prozent auf 16,17 USD) und Intuit (+ 6,43 Prozent auf 333,13 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Monro Muffler Brake (-22,94 Prozent auf 13,26 USD), Integra LifeSciences (-16,55 Prozent auf 16,49 USD), Modine Manufacturing (-14,43 Prozent auf 178,04 USD), AXT (-13,54 Prozent auf 36,97 USD) und Methode Electronics (-12,76 Prozent auf 12,92 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 42 695 860 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,343 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 17,96 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at