Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
30.01.2026 16:01:40
Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels leichter
Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,51 Prozent auf 23 564,78 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,448 Prozent auf 23 578,96 Punkte an der Kurstafel, nach 23 685,12 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 23 647,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 539,36 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,151 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 419,08 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 581,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 681,75 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,42 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 916,83 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 17,09 Prozent auf 19,18 USD), Deckers Outdoor (+ 11,52 Prozent auf 111,41 USD), TTM Technologies (+ 5,59 Prozent auf 101,87 USD), CIENA (+ 5,58 Prozent auf 267,67 USD) und Credit Acceptance (+ 4,70 Prozent auf 472,45 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Corcept Therapeutics (-11,88 Prozent auf 39,31 USD), KLA-Tencor (-7,85 Prozent auf 1 552,42 USD), Nortech Systems (-7,07 Prozent auf 8,28 USD), Covenant Transport (-6,73 Prozent auf 24,11 USD) und Sangamo Therapeutics (-5,85 Prozent auf 0,48 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 3 939 098 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,898 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|15,67
|14,21%
|CIENA Corp.
|212,00
|0,43%
|Corcept Therapeutics Inc.
|33,58
|-9,90%
|Covenant Transport Inc.
|24,60
|-4,84%
|Credit Acceptance Corp.
|378,00
|2,16%
|Deckers Outdoor Corp.
|99,98
|19,91%
|ESCO Technologies Inc.
|192,00
|1,05%
|Gladstone Commercial Corp.
|9,80
|2,19%
|KLA-Tencor Corp.
|1 201,60
|-14,79%
|Nortech Systems Inc.
|8,53
|-4,26%
|NVIDIA Corp.
|161,12
|0,36%
|Sangamo Therapeutics Inc
|0,44
|4,03%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|126,10
|6,01%
|TTM Technologies Inc.
|82,50
|-0,60%
|NASDAQ Comp.
|23 461,82
|-0,94%
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.