Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels leichter

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,65 Prozent auf 26 917,70 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 27 092,84 Punkte an der Kurstafel, nach 27 093,90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 27 130,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 849,42 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,129 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 114,44 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 516,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 398,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Lifecore Biomedical (+ 6,24 Prozent auf 5,79 USD), Intel (+ 6,00 Prozent auf 114,41 USD), Neurocrine Biosciences (+ 4,19 Prozent auf 161,33 USD), Geospace Technologies (+ 3,40 Prozent auf 8,82 USD) und Fastenal (+ 2,66 Prozent auf 45,92 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-12,72 Prozent auf 16,67 USD), PetMed Express (-7,04 Prozent auf 1,98 USD), Amtech Systems (-6,47 Prozent auf 20,53 USD), Innodata (-6,33 Prozent auf 106,99 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-6,07 Prozent auf 4,41 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 6 259 415 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,673 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at