S&P 500
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16.11.2026 22:34:28
Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Minus
Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1,92 Prozent tiefer bei 7 416,59 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,547 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,647 Prozent auf 7 512,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 561,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 400,15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 515,60 Zählern.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 7 659,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 785,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 6 734,11 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,14 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Tyson Foods (+ 7,91 Prozent auf 63,95 USD), Centene (+ 6,40 Prozent auf 74,77 USD), General Mills (+ 5,13 Prozent auf 35,24 USD), ConAgra Foods (+ 4,19 Prozent auf 15,16 USD) und Tractor Supply (+ 4,12 Prozent auf 37,95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Dell Technologies (-13,64 Prozent auf 320,55 USD), Coherent (-12,34 Prozent auf 203,43 USD), Bloom Energy (-12,21 Prozent auf 177,28 USD), Corning (-11,15 Prozent auf 106,17 USD) und Vertiv (-10,00 Prozent auf 188,67 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 72 621 758 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte
2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,39 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|320,20
|-0,90%
|Bloom Energy
|161,20
|-7,25%
|Centene Corp.
|67,92
|5,33%
|Coherent Corp.
|184,50
|-6,58%
|ConAgra Foods Inc.
|13,76
|3,15%
|Corning Inc.
|96,26
|-6,83%
|Dell Technologies
|290,75
|-6,83%
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|98,54
|-2,72%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|General Mills Inc.
|32,02
|2,96%
|NVIDIA Corp.
|141,92
|-4,00%
|Tractor Supply Co.
|34,48
|4,39%
|Tyson Foods Inc.
|57,82
|7,95%
|Vertiv Holdings
|171,20
|-6,36%
|Western Union Company
|5,82
|-4,78%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 416,59
|-1,92%
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