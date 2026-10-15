Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Der S&P 500 gibt am Donnerstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE 0,49 Prozent leichter bei 7 680,93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,105 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,374 Prozent auf 7 690,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 718,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 669,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 699,78 Zählern.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,69 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 7 585,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 572,40 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 6 671,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,99 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Cognizant (+ 5,35 Prozent auf 65,81 USD), Intuit (+ 4,77 Prozent auf 325,24 USD), Marsh McLennan Cos (+ 4,76 Prozent auf 186,90 USD), International Paper (+ 4,51 Prozent auf 33,34 USD) und General Mills (+ 4,45 Prozent auf 33,54 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumentum (-9,16 Prozent auf 814,22 USD), Dell Technologies (-8,70 Prozent auf 463,73 USD), Super Micro Computer (-7,71 Prozent auf 33,02 USD), Coherent (-7,67 Prozent auf 243,13 USD) und Bloom Energy (-7,63 Prozent auf 221,08 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 421 989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,916 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at