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Kursverlauf 10.11.2026 18:01:45

Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt im Minus

Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt im Minus

Der S&P 500 gibt am Dienstagmittag nach.

Am Dienstag verbucht der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,87 Prozent auf 7 483,94 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60,826 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,630 Prozent schwächer bei 7 502,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 549,94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7 543,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 480,55 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7 811,54 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 753,11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 832,43 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 9,12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lumen Technologies (+ 10,42 Prozent auf 4,77 USD), Take Two (+ 7,37 Prozent auf 222,68 USD), Charter A (+ 5,16 Prozent auf 127,45 USD), Global Payments (+ 4,52 Prozent auf 102,19 USD) und Twilio A (+ 3,93 Prozent auf 214,76 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil AppLovin (-6,08 Prozent auf 385,06 USD), NVIDIA (-5,97 Prozent auf 168,00 USD), Under Armour (-5,68 Prozent auf 4,98 USD), Moderna (-5,39 Prozent auf 254,50 USD) und Under Armour (-5,31 Prozent auf 5,17 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 41 032 951 Aktien gehandelt. Mit 4,426 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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AppLovin Corp 351,10 -0,92% AppLovin Corp
Broadridge Financial Solutions IncShs 171,50 -0,98% Broadridge Financial Solutions IncShs
Charter Inc (A) (Charter Communications) 117,42 -2,02% Charter Inc (A) (Charter Communications)
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Global Payments Inc. 91,60 0,44% Global Payments Inc.
Lumen Technologies Inc Registered Shs 4,26 1,91% Lumen Technologies Inc Registered Shs
Moderna Inc 230,60 2,49% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 159,02 5,17% NVIDIA Corp.
Take Two 201,80 0,60% Take Two
Twilio Inc (A) 193,70 0,86% Twilio Inc (A)
Under Armour Inc. 4,59 -1,93% Under Armour Inc.
Under Armour Inc When Issued 4,43 -1,99% Under Armour Inc When Issued
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