S&P 500
|
7 520,93
|
-29,01
|
-0,38 %
|Kursverlauf
|
10.11.2026 18:01:45
Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt im Minus
Am Dienstag verbucht der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,87 Prozent auf 7 483,94 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60,826 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,630 Prozent schwächer bei 7 502,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 549,94 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7 543,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 480,55 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7 811,54 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 753,11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 832,43 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 9,12 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lumen Technologies (+ 10,42 Prozent auf 4,77 USD), Take Two (+ 7,37 Prozent auf 222,68 USD), Charter A (+ 5,16 Prozent auf 127,45 USD), Global Payments (+ 4,52 Prozent auf 102,19 USD) und Twilio A (+ 3,93 Prozent auf 214,76 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil AppLovin (-6,08 Prozent auf 385,06 USD), NVIDIA (-5,97 Prozent auf 168,00 USD), Under Armour (-5,68 Prozent auf 4,98 USD), Moderna (-5,39 Prozent auf 254,50 USD) und Under Armour (-5,31 Prozent auf 5,17 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 41 032 951 Aktien gehandelt. Mit 4,426 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick
Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|311,00
|-0,51%
|AppLovin Corp
|351,10
|-0,92%
|Broadridge Financial Solutions IncShs
|171,50
|-0,98%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|117,42
|-2,02%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Global Payments Inc.
|91,60
|0,44%
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|4,26
|1,91%
|Moderna Inc
|230,60
|2,49%
|NVIDIA Corp.
|159,02
|5,17%
|Take Two
|201,80
|0,60%
|Twilio Inc (A)
|193,70
|0,86%
|Under Armour Inc.
|4,59
|-1,93%
|Under Armour Inc When Issued
|4,43
|-1,99%
|Western Union Company
|6,29
|1,35%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 520,93
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Mittwochshandel freundlich -- DAX bleibt in Schlagdistanz zu Rekordhoch -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.