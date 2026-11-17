Am Dienstag verbucht der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 1,40 Prozent auf 7 313,01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,697 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,199 Prozent schwächer bei 7 401,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 416,59 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7 415,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 288,34 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7 659,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 745,06 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 672,41 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,63 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lumen Technologies (+ 4,59 Prozent auf 4,22 USD), Cerebras Systems (+ 2,42 Prozent auf 103,44 USD), Reddit (+ 2,30 Prozent auf 95,01 USD), Zimmer Biomet (+ 1,98 Prozent auf 103,42 USD) und Microchip Technology (+ 1,75 Prozent auf 59,67 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Salesforce (-9,81 Prozent auf 193,75 USD), ServiceNow (-7,16 Prozent auf 92,26 USD), Intuit (-6,72 Prozent auf 322,35 USD), Robinhood (-6,27 Prozent auf 67,54 USD) und Datadog A (-5,54 Prozent auf 163,28 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 31 538 863 Aktien gehandelt. Mit 4,706 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at