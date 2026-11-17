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17.11.2026 18:01:15
Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt im Minus
Am Dienstag verbucht der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 1,40 Prozent auf 7 313,01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,697 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,199 Prozent schwächer bei 7 401,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 416,59 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7 415,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 288,34 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7 659,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 745,06 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 672,41 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,63 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lumen Technologies (+ 4,59 Prozent auf 4,22 USD), Cerebras Systems (+ 2,42 Prozent auf 103,44 USD), Reddit (+ 2,30 Prozent auf 95,01 USD), Zimmer Biomet (+ 1,98 Prozent auf 103,42 USD) und Microchip Technology (+ 1,75 Prozent auf 59,67 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Salesforce (-9,81 Prozent auf 193,75 USD), ServiceNow (-7,16 Prozent auf 92,26 USD), Intuit (-6,72 Prozent auf 322,35 USD), Robinhood (-6,27 Prozent auf 67,54 USD) und Datadog A (-5,54 Prozent auf 163,28 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 31 538 863 Aktien gehandelt. Mit 4,706 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick
Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|319,30
|-0,28%
|Cerebras Systems Inc
|104,18
|3,16%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|155,20
|-1,02%
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|94,54
|-4,06%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Intuit Inc.
|291,60
|-7,19%
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|3,90
|6,86%
|Microchip Technology Inc.
|53,70
|0,36%
|NVIDIA Corp.
|140,84
|-0,76%
|85,50
|1,18%
|Robinhood
|62,54
|-4,61%
|Salesforce
|176,38
|-9,99%
|ServiceNow Inc
|84,14
|-6,92%
|Western Union Company
|5,57
|-4,30%
|Zimmer Biomet
|92,86
|0,67%
Indizes in diesem Artikel
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|7 340,53
|-1,03%
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