Minuszeichen in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Minus

Der S&P 500 setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 16:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,70 Prozent tiefer bei 7 582,92 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,489 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,598 Prozent auf 7 590,68 Punkte an der Kurstafel, nach 7 636,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 580,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 603,34 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 1,75 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 753,11 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der S&P 500 bei 7 266,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 532,04 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Centene (+ 5,96 Prozent auf 67,88 USD), Elevance Health (+ 5,88 Prozent auf 420,23 USD), Caseys General Stores (+ 3,56 Prozent auf 651,44 USD), Philip Morris (+ 3,40 Prozent auf 192,03 USD) und Humana (+ 3,33 Prozent auf 413,34 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Freeport-McMoRan (-7,86 Prozent auf 70,24 USD), Vertiv (-5,74 Prozent auf 247,80 USD), Intel (-4,23 Prozent auf 101,75 USD), Lam Research (-4,13 Prozent auf 302,80 USD) und Lennar (-4,07 Prozent auf 77,47 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3 486 091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,674 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 13,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at