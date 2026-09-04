Sandisk Aktie
WKN DE: A411ZM / ISIN: US80004C2008
|S&P 500-Performance
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04.09.2026 22:34:53
Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot
Am Freitag verlor der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,38 Prozent auf 7 718,60 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,405 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,165 Prozent tiefer bei 7 734,95 Punkten, nach 7 747,71 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 750,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 706,12 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0,274 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 736,52 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 7 584,31 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 502,08 Punkte.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,54 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
S&P 500-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 11,90 Prozent auf 1 740,00 USD), Cerebras Systems (+ 10,30 Prozent auf 210,05 USD), KLA (+ 7,32 Prozent auf 185,60 USD), Marvell Technology (+ 7,05 Prozent auf 223,55 USD) und Coherent (+ 6,60 Prozent auf 281,86 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Autodesk (-8,26 Prozent auf 217,90 USD), Adobe (-6,73 Prozent auf 266,51 USD), Equifax (-6,37 Prozent auf 177,05 USD), PTC (-6,04 Prozent auf 141,02 USD) und Tesla (-5,92 Prozent auf 354,08 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 33 501 498 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,651 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Werte
2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Coherent Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|230,05
|-6,18%
|Autodesk Inc.
|200,65
|-1,40%
|Cerebras Systems Inc
|210,05
|10,30%
|Coherent Corp.
|242,10
|6,70%
|Equifax Inc.
|151,90
|-6,55%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|KLA
|160,30
|8,11%
|Marvell Technology
|192,28
|7,32%
|NortonLifeLock
|26,37
|-2,01%
|NVIDIA Corp.
|198,60
|1,02%
|PTC Inc
|121,00
|-6,20%
|Sandisk Corp
|1 490,00
|12,03%
|Tesla
|304,80
|-5,90%
|Western Union Company
|6,16
|-0,52%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 718,60
|-0,38%
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