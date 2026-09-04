Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot

Am Freitag verlor der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,38 Prozent auf 7 718,60 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,405 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,165 Prozent tiefer bei 7 734,95 Punkten, nach 7 747,71 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 750,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 706,12 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0,274 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 736,52 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 7 584,31 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 502,08 Punkte.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,54 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 11,90 Prozent auf 1 740,00 USD), Cerebras Systems (+ 10,30 Prozent auf 210,05 USD), KLA (+ 7,32 Prozent auf 185,60 USD), Marvell Technology (+ 7,05 Prozent auf 223,55 USD) und Coherent (+ 6,60 Prozent auf 281,86 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Autodesk (-8,26 Prozent auf 217,90 USD), Adobe (-6,73 Prozent auf 266,51 USD), Equifax (-6,37 Prozent auf 177,05 USD), PTC (-6,04 Prozent auf 141,02 USD) und Tesla (-5,92 Prozent auf 354,08 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 33 501 498 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,651 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at