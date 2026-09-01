Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht mittags Verluste

Am Dienstag sinkt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,35 Prozent auf 7 659,12 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,905 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,611 Prozent schwächer bei 7 639,19 Punkten, nach 7 686,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 663,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 627,87 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 7 489,72 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 7 599,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der S&P 500 bei 6 460,26 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,67 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 5,68 Prozent auf 148,31 USD), Dollar Tree (+ 3,93 Prozent auf 131,57 USD), The Mosaic (+ 3,86 Prozent auf 25,05 USD), Howmet Aerospace (+ 3,84 Prozent auf 254,36 USD) und CVS Health (+ 3,55 Prozent auf 97,24 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Palo Alto Networks (-5,54 Prozent auf 360,95 USD), Cadence Design Systems (-5,50 Prozent auf 320,15 USD), Lumentum (-4,69 Prozent auf 871,84 USD), Interactive Brokers Group (-4,55 Prozent auf 92,86 USD) und Fortinet (-4,55 Prozent auf 163,16 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 7 729 656 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at