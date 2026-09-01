Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
|Index-Performance im Blick
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01.09.2026 18:01:20
Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht mittags Verluste
Am Dienstag sinkt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,35 Prozent auf 7 659,12 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,905 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,611 Prozent schwächer bei 7 639,19 Punkten, nach 7 686,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 663,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 627,87 Zählern.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 7 489,72 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 7 599,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der S&P 500 bei 6 460,26 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,67 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern erreicht.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 5,68 Prozent auf 148,31 USD), Dollar Tree (+ 3,93 Prozent auf 131,57 USD), The Mosaic (+ 3,86 Prozent auf 25,05 USD), Howmet Aerospace (+ 3,84 Prozent auf 254,36 USD) und CVS Health (+ 3,55 Prozent auf 97,24 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Palo Alto Networks (-5,54 Prozent auf 360,95 USD), Cadence Design Systems (-5,50 Prozent auf 320,15 USD), Lumentum (-4,69 Prozent auf 871,84 USD), Interactive Brokers Group (-4,55 Prozent auf 92,86 USD) und Fortinet (-4,55 Prozent auf 163,16 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 7 729 656 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus
Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Cadence Design Systems Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cadence Design Systems Inc.
|268,65
|-0,37%
|Casey's General Stores Inc
|652,80
|-0,91%
|CVS Health Corp
|83,80
|0,00%
|Dollar Tree Inc
|113,10
|4,03%
|First Republic Bank
|0,00
|-20,00%
|Fortinet Inc
|139,38
|-3,78%
|Howmet Aerospace
|218,10
|2,59%
|Interactive Brokers Group Inc
|77,81
|-0,46%
|Lumentum Holdings Inc
|745,10
|-0,44%
|Moderna Inc
|131,98
|-0,72%
|NVIDIA Corp.
|187,82
|0,29%
|Palo Alto Networks Inc
|308,35
|-0,84%
|The Mosaic Co
|21,34
|-0,42%
|Western Union Company
|6,09
|0,50%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 631,47
|-0,71%