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Index-Performance im Blick 01.09.2026 18:01:20

Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht mittags Verluste

Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht mittags Verluste

Der S&P 500 notiert derzeit im Minus.

Am Dienstag sinkt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,35 Prozent auf 7 659,12 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,905 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,611 Prozent schwächer bei 7 639,19 Punkten, nach 7 686,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 663,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 627,87 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 7 489,72 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 7 599,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der S&P 500 bei 6 460,26 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,67 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 5,68 Prozent auf 148,31 USD), Dollar Tree (+ 3,93 Prozent auf 131,57 USD), The Mosaic (+ 3,86 Prozent auf 25,05 USD), Howmet Aerospace (+ 3,84 Prozent auf 254,36 USD) und CVS Health (+ 3,55 Prozent auf 97,24 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Palo Alto Networks (-5,54 Prozent auf 360,95 USD), Cadence Design Systems (-5,50 Prozent auf 320,15 USD), Lumentum (-4,69 Prozent auf 871,84 USD), Interactive Brokers Group (-4,55 Prozent auf 92,86 USD) und Fortinet (-4,55 Prozent auf 163,16 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 7 729 656 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Casey's General Stores Inc 652,80 -0,91% Casey's General Stores Inc
CVS Health Corp 83,80 0,00% CVS Health Corp
Dollar Tree Inc 113,10 4,03% Dollar Tree Inc
First Republic Bank 0,00 -20,00% First Republic Bank
Fortinet Inc 139,38 -3,78% Fortinet Inc
Howmet Aerospace 218,10 2,59% Howmet Aerospace
Interactive Brokers Group Inc 77,81 -0,46% Interactive Brokers Group Inc
Lumentum Holdings Inc 745,10 -0,44% Lumentum Holdings Inc
Moderna Inc 131,98 -0,72% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 187,82 0,29% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 308,35 -0,84% Palo Alto Networks Inc
The Mosaic Co 21,34 -0,42% The Mosaic Co
Western Union Company 6,09 0,50% Western Union Company

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