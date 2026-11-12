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S&P 500-Performance 12.11.2026 16:01:55

Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in Rot

Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in Rot

Der S&P 500 kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,28 Prozent auf 7 598,16 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,692 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,768 Prozent tiefer bei 7 560,88 Punkten, nach 7 619,38 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 611,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 550,84 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 2,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 807,24 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 12.08.2026, mit 7 748,50 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 850,92 Punkte.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,79 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Broadcom (+ 5,19 Prozent auf 363,14 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,97 Prozent auf 569,30 USD), Skyworks Solutions (+ 2,44 Prozent auf 89,78 USD), Allstate (+ 2,19 Prozent auf 267,91 USD) und Erie Indemnity (+ 2,14 Prozent auf 278,00 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Corteva (-20,18 Prozent auf 9,69 USD), NVIDIA (-8,33 Prozent auf 159,26 USD), Super Micro Computer (-8,12 Prozent auf 27,96 USD), Sandisk (-5,52 Prozent auf 923,73 USD) und Lumentum (-5,32 Prozent auf 613,57 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 66 590 368 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,571 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Allstate Corp. 242,50 0,75% Allstate Corp.
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 487,75 -7,55% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Apple Inc. 323,10 0,69% Apple Inc.
Broadcom 314,60 -4,42% Broadcom
Cardinal Health Inc. 255,60 1,71% Cardinal Health Inc.
Corteva Inc Registered Shs When Issued 8,51 1,29% Corteva Inc Registered Shs When Issued
Erie Indemnity Co. 248,00 1,64% Erie Indemnity Co.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Lumentum Holdings Inc 539,60 -4,36% Lumentum Holdings Inc
NVIDIA Corp. 147,84 -1,47% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 800,00 -4,76% Sandisk Corp
Skyworks Solutions Inc. 81,55 0,20% Skyworks Solutions Inc.
Super Micro Computer Inc 24,20 -1,31% Super Micro Computer Inc
Western Union Company 6,11 1,80% Western Union Company

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