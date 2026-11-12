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12.11.2026 16:01:55
Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in Rot
Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,28 Prozent auf 7 598,16 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,692 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,768 Prozent tiefer bei 7 560,88 Punkten, nach 7 619,38 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 611,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 550,84 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 2,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 807,24 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 12.08.2026, mit 7 748,50 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 850,92 Punkte.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,79 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
S&P 500-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Broadcom (+ 5,19 Prozent auf 363,14 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,97 Prozent auf 569,30 USD), Skyworks Solutions (+ 2,44 Prozent auf 89,78 USD), Allstate (+ 2,19 Prozent auf 267,91 USD) und Erie Indemnity (+ 2,14 Prozent auf 278,00 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Corteva (-20,18 Prozent auf 9,69 USD), NVIDIA (-8,33 Prozent auf 159,26 USD), Super Micro Computer (-8,12 Prozent auf 27,96 USD), Sandisk (-5,52 Prozent auf 923,73 USD) und Lumentum (-5,32 Prozent auf 613,57 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 66 590 368 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,571 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Werte
2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Allstate Corp.
|242,50
|0,75%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|487,75
|-7,55%
|Apple Inc.
|323,10
|0,69%
|Broadcom
|314,60
|-4,42%
|Cardinal Health Inc.
|255,60
|1,71%
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|8,51
|1,29%
|Erie Indemnity Co.
|248,00
|1,64%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Lumentum Holdings Inc
|539,60
|-4,36%
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
|Sandisk Corp
|800,00
|-4,76%
|Skyworks Solutions Inc.
|81,55
|0,20%
|Super Micro Computer Inc
|24,20
|-1,31%
|Western Union Company
|6,11
|1,80%
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