Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 1,75 Prozent auf 49 319,85 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,650 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,855 Prozent auf 50 627,36 Punkte an der Kurstafel, nach 50 198,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 50 454,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 49 091,92 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 5,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51 966,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53 463,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, notierte der Dow Jones bei 46 138,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,94 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 0,29 Prozent auf 206,48 USD), Home Depot (-0,31 Prozent auf 306,65 EUR), Travelers (-0,42 Prozent auf 389,93 USD), Amgen (-0,66 Prozent auf 440,94 USD) und American Express (-0,68 Prozent auf 313,27 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Nike (-4,90 Prozent auf 34,53 USD), UnitedHealth (-4,46 Prozent auf 334,32 USD), Merck (-3,55 Prozent auf 132,89 USD), Caterpillar (-3,13 Prozent auf 541,30 USD) und Visa (-2,89 Prozent auf 403,24 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 38 461 557 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4,660 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,57 Prozent.

Redaktion finanzen.at