Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|NASDAQ Composite-Entwicklung
|
29.04.2026 18:02:10
Minuszeichen in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag
Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,16 Prozent tiefer bei 24 623,45 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,232 Prozent auf 24 606,53 Punkte an der Kurstafel, nach 24 663,80 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 539,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 724,11 Punkten.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,710 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 20 948,36 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Wert von 23 685,12 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 29.04.2025, einen Wert von 17 461,32 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,97 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 899,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Intel (+ 11,12 Prozent auf 93,92 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 11,07 Prozent auf 35,12 USD), Starbucks (+ 10,00 Prozent auf 107,01 USD), F5 Networks (+ 8,91 Prozent auf 330,87 USD) und Visa (+ 8,79 Prozent auf 336,50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Sangamo Therapeutics (-34,98 Prozent auf 0,13 USD), Anika Therapeutics (-15,33 Prozent auf 12,92 USD), Ultra Clean (-9,71 Prozent auf 70,65 USD), Commercial Vehicle Group (-8,67 Prozent auf 3,90 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-6,45 Prozent auf 684,56 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 671 334 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,498 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,07 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|10,50
|-20,45%
|Commercial Vehicle Group Inc.
|3,48
|4,82%
|F5 Networks Inc.
|274,60
|-1,86%
|Glacier Bancorp Inc.
|41,80
|0,97%
|Intel Corp.
|80,47
|-0,81%
|NVIDIA Corp.
|170,40
|-4,74%
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|601,70
|2,45%
|Sangamo Therapeutics Inc
|0,10
|61,81%
|SIGA Technologies Inc.
|4,60
|1,55%
|Starbucks Corp.
|89,72
|-0,60%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|140,88
|4,22%
|Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
|29,80
|-1,65%
|Ultra Clean Holdings Inc.
|66,22
|-5,02%
|Visa Inc.
|281,80
|-1,66%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|24 892,31
|0,89%