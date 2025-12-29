Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

Am Montag verbucht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,63 Prozent auf 25 483,45 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,710 Prozent tiefer bei 25 462,25 Punkten, nach 25 644,39 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 25 447,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 598,14 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Wert von 25 434,89 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 24 611,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 473,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,49 Prozent. Bei 26 182,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Diamondback Energy (+ 2,13 Prozent auf 149,42 USD), eBay (+ 1,46 Prozent auf 86,45 USD), Verisk Analytics A (+ 1,33 Prozent auf 223,26 USD), lululemon athletica (+ 1,29 Prozent auf 211,66 USD) und Enphase Energy (+ 1,15 Prozent auf 33,38 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen AppLovin (-2,59 Prozent auf 695,70 USD), ON Semiconductor (-1,95 Prozent auf 53,86 USD), NVIDIA (-1,64 Prozent auf 187,41 USD), NXP Semiconductors (-1,53 Prozent auf 219,46 USD) und Marvell Technology (-1,47 Prozent auf 85,07 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 10 901 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,79 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at