Minuszeichen in New York: So performt der Dow Jones mittags

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,68 Prozent auf 49 078,19 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 18,641 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,556 Prozent schwächer bei 49 137,65 Punkten in den Handel, nach 49 412,40 Punkten am Vortag.

Bei 49 157,80 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 48 894,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Wert von 48 710,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 544,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wurde der Dow Jones mit 44 713,58 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,44 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 2,16 Prozent auf 260,93 USD), Microsoft (+ 1,98 Prozent auf 479,58 USD), NVIDIA (+ 1,78 Prozent auf 189,78 USD), Boeing (+ 1,76 Prozent auf 252,80 USD) und Amazon (+ 1,59 Prozent auf 242,21 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-19,12 Prozent auf 284,41 USD), Home Depot (-1,86 Prozent auf 318,75 EUR), Nike (-1,71 Prozent auf 63,88 USD), Walmart (-1,69 Prozent auf 115,65 USD) und American Express (-1,24 Prozent auf 358,76 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 14 012 575 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,841 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,32 erwartet. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,04 Prozent gelockt.

