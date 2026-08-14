Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,35 Prozent auf 29 980,09 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,275 Prozent stärker bei 30 167,13 Punkten in den Freitagshandel, nach 30 084,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 179,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 934,66 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,911 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, den Stand von 29 586,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29 580,30 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 23 832,44 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,94 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Nebius (+ 8,26 Prozent auf 276,11 USD), Copart (+ 7,01 Prozent auf 31,45 USD), Sandisk (+ 6,43 Prozent auf 1 626,40 USD), Seagate Technology (+ 5,35 Prozent auf 970,69 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,30 Prozent auf 503,80 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Broadcom (-6,29 Prozent auf 391,54 USD), Applied Materials (-5,68 Prozent auf 504,17 USD), KLA (-3,91 Prozent auf 201,18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,56 Prozent auf 93,64 USD) und Workday (-3,24 Prozent auf 199,77 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 293 546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,698 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,31 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at